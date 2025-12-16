Affitti brevi e legge sul turismo la Corte costituzionale dà ragione alla Toscana
La Corte costituzionale ha stabilito la legittimità della normativa regionale toscana sugli affitti brevi e la legge sul turismo, respingendo il ricorso del Governo. La decisione chiarisce l'autonomia della Toscana nel regolamentare il settore turistico, confermando l'importanza delle norme regionali nel contesto delle attività di locazione temporanea.
La Corte Costituzionale si è espressa in merito al ricorso che il Governo aveva depositato per fermare gli effetti del Testo unico del turismo scritto e approvato dalla Regione Toscana. I giudici hanno dato ragione al presidente Giani, respingendo l'impugnazione del governo. “Grande vittoria per. Arezzonotizie.it
Turismo in Toscana la Consulta salva la legge su affitti brevi e alberghi
Affitti brevi, ok ai limiti dei Comuni contro l’overtourism. La decisione della Consulta - La Corte costituzionale respinge la questione di legittimità sollevata dal governo contro la legge della Toscana. italiaoggi.it
Affitti brevi e Airbnb selvaggi , la Consulta boccia il ricorso del Governo: ok alla legge toscana contro l’overtourism - Confermata la piena legittimità del testo unico approvato nel 2024 che include misure di contenimento del fenomeno dell’overtourism. lanazione.it
