Affitti brevi e Airbnb selvaggi la Consulta boccia il ricorso del Governo | ok alla legge toscana contro l’overtourism

La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge toscana sul turismo, confermando la validità delle norme regionali contro l’overtourism. La legge, approvata nel 2024, introduce misure per regolamentare gli affitti brevi e contrastare l’eccessivo afflusso turistico, rafforzando le politiche di tutela del territorio e della qualità della vita.

Firenze, 16 dicembre 2025 – La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge regionale della Toscana sul turismo, confermando la piena legittimità del testo unico approvato nel 2024 che include misure di contenimento del fenomeno dell'overtourism. Cosa dice la sentenza. Con la sentenza, la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate dall'Esecutivo lo scorso marzo in relazione a diverse disposizioni della legge regionale n. 61 del 2024, ritenute dal Governo in contrasto con gli articoli 3, 41, 42 e 117 della Costituzione. Il testo unico del turismo toscano introduce, tra le altre cose, una cornice normativa specifica per i Comuni maggiormente esposti agli effetti della diffusione di bed & breakfast, affitti brevi e affittacamere, riconoscendo agli enti locali strumenti di regolazione e governo del fenomeno.

