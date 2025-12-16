Affari Tuoi sconcerto per nonna Maria | che cosa ha detto?

Nonna Maria ha lasciato tutti senza parole con le sue dichiarazioni durante una puntata di Affari Tuoi, il celebre programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1. L'evento, ormai imperdibile per gli appassionati, ha suscitato grande curiosità e attenzione tra il pubblico, rendendo l'appuntamento ancora più coinvolgente e atteso.

L'appuntamento è irrinunciabile. Quello con Affari Tuoi, ovviamente, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, il regno dei pacchi e del Dottore. Ma, soprattutto, un luogo in cui ci si misura con la fortuna in purezza. La puntata in questione è quella di martedì 16 dicembre, dove a sfidare la sorte è compito che tocca a Sonia, da Picierno, in rappresentanza della Basilicata. "Sono la leonessa della Lucania", spiega la vulcanica e riccioluta concorrente. Sonia Figliuolo, questo il nome completo, è una osteopata e su Instagram conta circa 500 seguaci. Ad accompagnarla nella partita ecco Francesco, il marito, arredatore di ristoranti e bar. Liberoquotidiano.it

