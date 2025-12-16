Aere precipita vicino all’aeroporto | ci sono vittime

Un aereo è precipitato vicino all’aeroporto internazionale di Toluca, nel centro del Messico, causando un forte boato e una colonna di fumo nero. L’incidente ha interrotto il normale svolgimento delle attività nella zona, e si registrano vittime tra i presenti. La dinamica dell’incidente sta ancora emergendo mentre le autorità intervenute stanno gestendo la situazione.

© Tvzap.it - Aere precipita vicino all’aeroporto: ci sono vittime Un fragore improvviso, seguito da una densa colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza, ha interrotto la quotidianità del pomeriggio nella zona dell’aeroporto internazionale di Toluca, nel centro del Messico. Un jet privato, impegnato nelle fasi finali di avvicinamento allo scalo, è precipitato in prossimità delle piste, schiantandosi in un’area industriale alla periferia della città e innescando un violento incendio. Aereo privato precipita: è tragedia. Il velivolo, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità aeroportuali e dai media locali, stava completando la procedura di atterraggio quando avrebbe iniziato a perdere rapidamente quota, fino all’impatto al suolo. Tvzap.it Aereo militare precipita vicino al Parco del Circeo - 1mattina News 02/10/2025 Aereo militare precipita vicino al Parco del Circeo, morti due militari - 260B del 70° Stormo di Latina è precipitato in una zona boschiva del Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia, provocando la morte dei due ... rainews.it Aereo precipita in strada fuori Vicenza: quattro feriti, grave il pilota. L'sos alla torre di controllo e lo schianto: i passanti soccorrono i passeggeri - facebook.com facebook