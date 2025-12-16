Aedi Storytelling Festival 2025 a Palermo | VII edizione Il Rosa e il Nero dall’11 al 21 dicembre al Teatro Montevergini

Dal 11 al 21 dicembre 2025, Palermo ospiterà la VII edizione di Aedi Storytelling Festival, intitolata “Il Rosa e il Nero”. L’evento si svolgerà presso il Teatro Montevergini, confermando la città come centro di narrazione dal vivo e di cultura, offrendo una vasta gamma di spettacoli e incontri dedicati all’arte del racconto.

Palermo torna a essere capitale del racconto dal vivo con la VII edizione di Aedi Storytelling Festival, in programma dall’11 al 21 dicembre 2025 nello storico Teatro Montevergini. La rassegna, con direzione artistica di Salvo Piparo, propone quest’anno un sottotitolo denso di significati: “Il Rosa e il Nero”, due colori che evocano la città, le sue contraddizioni e la necessità – oggi più che mai – di tenere insieme bellezza e ferite, luce e ombra, tradizione e impegno civile. Aedi è un festival che nasce dalla volontà di riappropriarsi delle storie e condividerle: la narrazione come gesto collettivo, come strumento per attraversare il presente, dare voce alla memoria e, allo stesso tempo, creare nuove visioni. Spettacolo.periodicodaily.com

