Adolescente scappa da Bergamo ritrovata in centro a Modena dopo due giorni

Nella mattina di domenica 14 dicembre, la polizia di Modena ha ritrovato e riaffidato ai genitori una ragazza minorenne di Bergamo, scomparsa volontariamente alcuni giorni prima. La giovane era stata individuata in centro a Modena dopo due giorni di assenza, conclusione di una vicenda che ha visto impegnate le forze dell'ordine per garantire il suo ritorno a casa.

Nella mattinata di domenica, 14 dicembre, la polizia di Stato di Modena ha portato a termine una vicenda di allontanamento, riaffidando ai genitori una ragazza minorenne residente nella provincia di Bergamo che si era allontanata volontariamente da casa alcuni giorni prima.La 16enne, mentre si. Modenatoday.it Napoli, minore fermato in possesso di cocaina - 112 - Le notti del Radiomobile La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. A volte un ragazzo cade, una ragazza inciampa, si chiude, scappa, sbaglia tutto quello che può sbagliare. A volte un adolescente si perde nei suoi silenzi, nelle sue stanze, nei suoi pensieri troppo grandi per le sue spalle ancora piccole. Ma finché c’è un adult - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.