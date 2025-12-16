Adolescente scappa da Bergamo ritrovata in centro a Modena dopo due giorni

Nella mattina di domenica 14 dicembre, la polizia di Modena ha ritrovato e riaffidato ai genitori una ragazza minorenne di Bergamo, scomparsa volontariamente alcuni giorni prima. La giovane era stata individuata in centro a Modena dopo due giorni di assenza, conclusione di una vicenda che ha visto impegnate le forze dell'ordine per garantire il suo ritorno a casa.

