Adescato sui social e circuito fino alla richiesta di matrimonio | lui gli consegna 30mila euro per organizzare la festa

Un uomo ha creduto di aver incontrato la grande occasione d'amore sui social, ma dietro a un'apparente relazione sentimentale si celavano due connazionali cinesi che lo hanno raggirato, convincendolo a consegnare 30mila euro per organizzare una festa di matrimonio. La truffa online si è così trasformata in un inganno finanziario, rivelando i rischi delle relazioni digitali.

Online credeva di aver trovato la donna della propria vita, ma dietro lo schermo si nascondevano in realtà due connazionali cinesi. La vittima della truffa sentimentale è un sarto titolare di un'attività nel centro di Chieti, che per mesi ha intrattenuto una relazione virtuale via chat, pensando.

