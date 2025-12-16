Addio Inter Chivu perde il big | assalto del top club europeo

Cristian Chivu, ex calciatore dell’Inter, si prepara a lasciare il club per un importante trasferimento in uno dei principali club europei. Mentre l’Inter si concentra sulla preparazione per la Supercoppa Italiana, le dinamiche di mercato mettono sotto pressione il team nerazzurro, che deve gestire le proprie strategie di rinforzo e le possibili partenze.

Mentre l’Inter di Cristian Chivu lavora in vista della supercoppa italiana il club nerazzurro deve fare i conti anche con le mosse di calciomercato. In casa Inter è un buon periodo dopo la vittoria a Genova ed il primo posto in campionato. Ora la squadra si lavora in vista della semifinale di supercoppa italiana a Riyad, sfida che vedrà i nerazzurri affrontare il Bologna, vincente dell’ultima coppa Italia. Dopo il passaggio da Inzaghi a Chivu si pensava in maggiori difficoltà e invece la squadra ha reagito bene ed è in piena lotta sia in campionato che in Champions League. Ma tiene sempre banco anche il calciomercato. Sportface.it

CHIVU E LADDIO ALLINTER UN EROE CHE HA FATTO STORIA chivu inter

Video CHIVU E LADDIO ALLINTER UN EROE CHE HA FATTO STORIA chivu inter Video CHIVU E LADDIO ALLINTER UN EROE CHE HA FATTO STORIA chivu inter

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Chivu perde pezzi, addio già a gennaio: l’Inter corre ai ripari - Per l'Inter ogni passo sembra trasformarsi in una corsa a ostacoli che complica i piani della dirigenza nerazzurra, Chivu perde pezzi. calciomagazine.net