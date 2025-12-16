Addio ai 102 punti per lo scudetto | la nuova Champions ha stravolto i campionati ora ne bastano 84 Libero

Il cambiamento nel formato delle competizioni UEFA ha rivoluzionato il calcio nazionale, riducendo i punti necessari per conquistare lo scudetto da 102 a 84. Con più partite e maggiore impegno fisico e mentale, le nuove regole hanno modificato le dinamiche dei campionati, influenzando le strategie delle squadre e il percorso verso la vittoria.

© Ilnapolista.it - Addio ai 102 punti per lo scudetto: la nuova Champions ha stravolto i campionati, ora ne bastano 84 (Libero) Con il nuovo formato delle competizioni Uefa, che prevedono più partite e maggiore stanchezza fisica e mentale da parte dei giocatori, servono meno punti per vincere un campionato. Il Napoli lo scorso anno ha vinto lo scudetto con 82 punti, quota su cui sta viaggiando anche l'Inter quest'anno. Ora lo scudetto si vince con pochi punti, grazie alle competizioni Uefa. Claudio Savelli su Libero scrive: C'era una volta il campionato dei record, delle Juventus da 102 punti o dei Napoli o Inter da fuga solitaria. Dimentichiamocelo, non è più cosa. Benvenuti nella serie A del "chi va piano, va sano e lontano", della decrescita di punti che piace a tutti, anche se nessuno lo ammette.

