Addio a Zandoli in bianconero 24 gol in 102 partite
È scomparso Flaviano Zandoli, ex attaccante dell’Ascoli Calcio, lasciando un segno significativo nella storia del club. Con 102 presenze e 24 gol tra il 1974 e il 1978, Zandoli è stato un protagonista delle stagioni bianconere. La sua scomparsa rappresenta un momento di cordoglio per la comunità sportiva e i tifosi che lo ricordano con affetto.
Un altro pezzo della storia dell’Ascoli Calcio se ne è andato ieri all’età di 78 anni. L’attaccante Flaviano Zandoli ha collezionato 102 presenze e 24 gol con la maglia del Picchio nelle stagioni dal 1974 al 1978. Nel suo palmares c’è la vittoria del campionato di serie B nel 1977-‘78. Nato a Gambettola, vicino Cesena, si è sempre distinto per l’impegno e per la sua classe. Aveva mosso i primi passi nel Cesena e da lì fù chiamato dalla Juventus nel 1963 senza però riuscire a debuttare in prima squadra. L’anno dopo passò in prestito alla Sambenedettese dove totalizzò 31 presenze e sei reti, poi al Padova, alla Reggiana e all’Ascoli, infine tornò a Cesena dove poi è stato anche allenatore della Primavera (1994-1995) e per anni è stato tecnico alla Savignanese e al Gambettola. Ilrestodelcarlino.it
