Addio a Roberto Nordio fratello del ministro | Era una persona eccezionale

Se ne va Roberto Nordio, fratello del ministro della giustizia, all'età di 82 anni. Avvocato e presidente emerito della Camera Penale di Treviso, era una figura stimata nel mondo legale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e per chi lo ha conosciuto e apprezzato come persona eccezionale.

A 82 anni si è spento il fratello del ministro della giustizia, Roberto Nordio: era un avvocato e presidente emerito della Camera Penale di Treviso.

Il fratello del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Roberto, è morto all'età di 82 anni

