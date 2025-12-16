Addio a Rachael Carpani l’attrice de Le sorelle McLeod aveva 45 anni
È scomparsa all'età di 45 anni Rachael Carpani, nota per il suo ruolo nella serie televisiva
E' morta a 45 anni l'attrice protagonista de Le Sorelle McLeod, Rachael Carpani: aveva una malattia cronica. I funerali si terranno il 19 dicembre. Ildifforme.it
Rachael Carpani, addio all’attrice amata della TV: si è spenta all’età di 45 anni - È scomparsa all’età di 45 anni l’attrice australiana Rachael Carpani, celebre per il ruolo di Jodi Fountain in Le sorelle McLeod. notizie.it
Addio a Rachael Carpani: dalle sorelle McLeod a N.C.I.S., morta a 45 anni - I familiari dell'attrice hanno spiegato che Carpani soffriva di una malattia cronica che stava affrontando da alcuni anni. msn.com
Addio a Rachael Carpani, l'attrice della serie “Le sorelle McLeod” aveva 45 anni. La famiglia: una morte inattesa - facebook.com facebook
#Ncis - Addio a Rachael Carpani, 45 anni, talentuosa attrice di NCIS: Los Angeles. Il suo talento mancherà a tutti. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.