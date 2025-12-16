Limes, rinomata rivista di geopolitica, chiude le sue pubblicazioni. La decisione solleva interrogativi sulle motivazioni dietro questa scelta e sulle possibili influenze esterne, tra cui interessi economici e geopolitici. Un addio che segna la fine di un'epoca nel panorama dell'informazione specialistica sulla scena internazionale.

Chissà se alla fine l’armatore greco Kyriakou si accollerà, col pacco natalizio di Gedi, pure Limes; o se la scaricherà direttamente a un petroliere russo per garantire la continuità di linea editoriale. Non c’è bisogno di attendere questi giochetti di carte, per sancire il definitivo e inglorioso tramonto di una pomposa rivista di geopolitica da tempo trasformata in megafono dei lontani Urali. Basta il gesto intellettuale e morale, frutto di lungo scoramento, con cui uno dei fondatori, il politologo Federigo Argentieri, ha lasciato la rivista cui ha collaborato dall’inizio con “l’amico” Lucio Caracciolo. Ilfoglio.it

