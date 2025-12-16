addio a forni tumulazione in forma privata

Oggi si terrà in forma privata la tumulazione di Maria Forni, scomparsa all'età di 85 anni nella sua abitazione di Loreto, Mortara. La cerimonia avverrà nel rispetto delle volontà della stessa, che aveva richiesto un funerale riservato.

Avverrà oggi in forma strettamente privata, così come da lei stessa disposto, la tumulazione della salma di Maria Forni, scomparsa nella sua casa di contrada di Loreto a Mortara a 85 anni. Forni era stata per anni dirigente scolastica del liceo scientifico Taramelli di Pavia e poi dell’Omodeo di Mortara fino all’anno scolastico 2002-2003 ed è stata una personalità di spicco della vita culturale della città. Nella sua attività professionale si era sempre distinta per le doti di straordinaria insegnante e di dirigente lungimirante: non a casa sotto la sua guida i licei di Pavia e Mortara hanno toccato probabilmente l’apice della loro storia. Ilgiorno.it

