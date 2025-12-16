Ada Alberti Oroscopo della settimana a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 15 al 19 dicembre 2025 | Video Mediaset

Ada Alberti torna su Mattino 5 per presentarci l'oroscopo della settimana dal 15 al 19 dicembre 2025. Con previsioni dettagliate per ogni segno, offre uno sguardo sulle influenze astrali che caratterizzeranno i prossimi giorni. Ecco le anticipazioni astrologiche per questa settimana, per aiutarti a pianificare al meglio le tue attività e affrontare i prossimi giorni con consapevolezza.

Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 15 dicembre 2025 nel programma televisivo Mattino 5 con l’ Oroscopo settimanale. La famosa astrologa, ospite nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha condiviso le previsioni delle stelle con i telespettatori. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo per tutti i dodici segni dello zodiaco! Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. A seguire dettaglio le previsioni delle stelle da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre 2025. Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel video di Mediaset Infinity. Superguidatv.it

Oroscopo settimanale Ada Alberti: le previsioni a Mattino 5

