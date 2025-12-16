Ad Affari Tuoi Sonia gioca con l'aiuto di nonna Maria collegata | Ha imparato a scrivere grazie al programma

Sonia, concorrente di Affari Tuoi proveniente dalla Basilicata, è stata protagonista della puntata del 16 dicembre. Con l’aiuto della nonna Maria collegata in diretta, ha condiviso come il programma le abbia insegnato a scrivere, dimostrando entusiasmo e determinazione durante tutta la gara. La sua storia ha catturato l’attenzione dei telespettatori, evidenziando un legame speciale tra famiglia e trasmissione.

Sonia dalla Basilicata è stata la protagonista della puntata del 16 dicembre di Affari Tuoi. Dopo un cambio pacco, la concorrente ha giocato fino alla fine con l'aiuto di nonna Maria in collegamento: "Ha imparato a scrivere grazie al programma". Nel suo pacco 0 euro, poi l'ultimo tentativo con la Regione Fortunata. Fanpage.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Affari Tuoi - Da lunedì 7 settembre alle 20.30 su Rai1 Ad Affari Tuoi Sonia gioca con l’aiuto di nonna Maria collegata: “Ha imparato a scrivere grazie al programma” - Dopo un cambio pacco, la concorrente ha giocato fino alla fine con l’aiuto di nonna Maria in collegamento: ... fanpage.it

Affari Tuoi, Sonia gioca con il marito e la nonna Maria che ha imparato a scrivere i numeri grazie al programma - Affari Tuoi ha visto protagonista Sonia, concorrente proveniente da Picerno, in provincia di Potenza, nella puntata del 16 dicembre. ilsipontino.net

Perché a "Affari Tuoi" non si annunciano più i biglietti vincenti della Lotteria Italia La pausa per Telethon ha dato più spazio alla beneficenza, ma presto torneranno a svelarli. Quando riprenderanno gli annunci! - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.