Acquistiamo locale | campagna di Natale per sostenere gli artigiani

In vista del Natale 2025, Confartigianato Imprese Bergamo lancia la campagna «Acquistiamo locale», promuovendo l'acquisto di prodotti e servizi delle imprese artigiane del territorio. L'iniziativa invita cittadini e famiglie a sostenere l'economia locale scegliendo regali e soluzioni artigianali, contribuendo a valorizzare le eccellenze del territorio durante le festività natalizie.

Ecodibergamo.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Campagna di Natale 2023 - Acquistiamo locale Video

