Acquedotto Favara di Burgio il caso approda all’Ars | interrogazione di La Vardera

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'acquedotto Favara di Burgio è al centro di un'interrogazione urgente presentata dal deputato regionale Ismaele La Vardera. La richiesta è rivolta al presidente della Regione e all'assessore ai servizi di pubblica utilità, per ottenere chiarimenti sulla situazione e le eventuali azioni da intraprendere.

Immagine generica

Il deputato regionale di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha presentato un’interrogazione urgente al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, per sapere “se non ritengano di dover riconoscere formalmente che. Agrigentonotizie.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

SICILIA TV Favara Incontro al Municipio per vertenza Acqua

Video SICILIA TV Favara Incontro al Municipio per vertenza Acqua

acquedotto favara burgio casoFavara di Burgio, la Regione respinge la richiesta di Aica: “L’acquedotto resta a Siciliacque” - Aica continua a sostenere che l'acquedotto e le fonti collegate siano della provincia di Agrigento e non possano essere fatturate: Palermo è di parere contrario ... grandangoloagrigento.it

Acquedotto Favara di Burgio, Aica non arretra: “Va restituito ad Agrigento” - La società consortile contesta quanto ricostruito dalla Regione e chiede una convenzione per ottenere la gestione dell'infrastruttura e la restituzione di una parte delle somme fatturate ... grandangoloagrigento.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.