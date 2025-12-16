Acqua contaminata dai Pfas ridotta efficacia dei vaccini | L' impatto sui bambini è un rischio concreto

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inquinamento da Pfas rappresenta una minaccia crescente per la salute pubblica, soprattutto per i più giovani. La presenza di questi composti chimici nell'acqua potabile e nell'ambiente può ridurre l'efficacia dei vaccini e causare danni a organi vitali, rendendo urgente un'attenzione approfondita e interventi mirati per tutelare i bambini e l'intera popolazione.

Immagine generica

I Pfas sono tra i più noti inquinanti ambientali. Composti chimici che persistono per lunghissimo tempo nell’ambiente e nell’organismo umano - non a caso sono stati ribattezzati “inquinanti eterni” - provocando danni al fegato, alla tiroide, problemi metabolici e infertilità. Si sa da tempo che. Today.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

1307 Smaltimento illecito di acque reflue

Video 1307 Smaltimento illecito di acque reflue

acqua contaminata pfas ridottaSvelato il meccanismo col quale i Pfas riducono gli anticorpi nei bambini vaccinati. Lo studio - Lo studio dell'Università di Padova svela il meccanismo biologico dietro questo effetto. ilfattoquotidiano.it

acqua contaminata pfas ridottaPFAS anche nell’aria: l’ex Solvay di Alessandria è responsabile di più della metà delle emissioni italiane di gas fluorurati - Un nuovo rapporto di Greenpeace rivela che l’ex Solvay di Alessandria è responsabile di più della metà delle emissioni di gas fluorurati ... greenme.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.