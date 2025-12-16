Acqua contaminata dai Pfas ridotta efficacia dei vaccini | L' impatto sui bambini è un rischio concreto

L'inquinamento da Pfas rappresenta una minaccia crescente per la salute pubblica, soprattutto per i più giovani. La presenza di questi composti chimici nell'acqua potabile e nell'ambiente può ridurre l'efficacia dei vaccini e causare danni a organi vitali, rendendo urgente un'attenzione approfondita e interventi mirati per tutelare i bambini e l'intera popolazione.

I Pfas sono tra i più noti inquinanti ambientali. Composti chimici che persistono per lunghissimo tempo nell'ambiente e nell'organismo umano - non a caso sono stati ribattezzati "inquinanti eterni" - provocando danni al fegato, alla tiroide, problemi metabolici e infertilità. Svelato il meccanismo col quale i Pfas riducono gli anticorpi nei bambini vaccinati. Lo studio - Lo studio dell'Università di Padova svela il meccanismo biologico dietro questo effetto. ilfattoquotidiano.it

PFAS anche nell’aria: l’ex Solvay di Alessandria è responsabile di più della metà delle emissioni italiane di gas fluorurati - Un nuovo rapporto di Greenpeace rivela che l’ex Solvay di Alessandria è responsabile di più della metà delle emissioni di gas fluorurati ... greenme.it

ACQUA CONTAMINATA AL SUPERMERCATO Spesso crediamo sia l'acqua migliore e non è così, perché penalizzate dall'eccesso di presenza di TFA(famiglia PFAS). Ecco quali marchi sono da evitare secondo Altroconsumo - facebook.com facebook

