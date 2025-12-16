Acli Roma 1600 studenti a confronto per un ' lavoro dignitoso'

L'incontro organizzato dalle ACLI di Roma ha visto la partecipazione di circa 1600 studenti, un momento di confronto importante sul tema del lavoro dignitoso. Un'occasione per discutere e promuovere opportunità e diritti, sottolineando l'impegno delle ACLI nel sostenere i giovani nel loro percorso professionale e nella lotta per condizioni lavorative più giuste.

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Giovani e lavoro dignitoso per le ACLI di Roma non sono uno slogan, ma una direzione di marcia. Un binomio fondamentale per il presente e il futuro del Paese, perché senza un lavoro dignitoso non si costruisce una famiglia, non si progettano percorsi di vita stabili, non si coltiva quella serenità che permette di affrontare il quotidiano con fiducia. Per questo, per noi, il LaborDì è un vero e proprio laboratorio di speranza che mette al centro i valori del lavoro dignitoso, gli orizzonti di cambiamento e strumenti concreti, ideato per restituire fiducia e indicare coordinate chiare ai giovani che desiderano comprendere come costruire il proprio percorso professionale". Le parole di Lidia Borzì, vicepresidente delegata della ACLI di Roma e provincia, aprendo questa mattina, presso l'Auditorio della Tecnica dell'EUR, la IV edizione di LaborDì, la giornata promossa dal

Giovani: Acli Roma, alla IV Edizione del “LaborDì” 1.600 studenti a confronto per un “lavoro dignitoso” - Un binomio fondamentale per il presente e il futuro del Paese, perché senza un lavoro dignitoso non si ... agensir.it

La Regione Lazio protagonista a LaborDì 2025! Martedì 16 dicembre, presso l’Auditorium della Tecnica a Roma, torna LaborDì: il Salone dedicato al mondo del lavoro organizzato da ACLI Roma e patrocinato da Roma Capitale, Regione Lazio e altri partne - facebook.com facebook

