Accordo Milan-Vlahovic per la stagione 2026-2027? Il ‘CorSport’ rivela la verità E su Füllkrug …

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voci recenti suggeriscono un possibile pre-accordo tra il Milan e Dusan Vlahovic per la stagione 2026-2027. Il ‘CorSport’ fa chiarezza sulla vicenda, mentre si discute anche di Füllkrug. Ecco tutti i dettagli sulle trattative di mercato e le indiscrezioni più recenti.

accordo milan vlahovic per la stagione 2026 2027 il 8216corsport8217 rivela la verit224 e su f252llkrug 8230

© Pianetamilan.it - Accordo Milan-Vlahovic per la stagione 2026-2027? Il ‘CorSport’ rivela la verità. E su Füllkrug …

Voci insistenti, nelle ultime ore, di un pre-accordo tra il Milan e Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 in scadenza di contratto con la Juventus, per il prossimo calciomercato estivo. Il club di Via Aldo Rossi fa filtrare questo. Pianetamilan.it

I nomi per l'attacco del Milan: da Vlahovic a Hojlund | Calciomercato

Video I nomi per l'attacco del Milan: da Vlahovic a Hojlund | Calciomercato
Proseguendo nella pagina puoi consultare altre segnalazioni e fonti esterne che trattano lo stesso evento o argomenti affini.

accordo milan vlahovic stagioneMilan-Vlahovic, svolta dalla Spagna: accordo vicino a zero - Dalla Spagna rilanciano: Milan vicino a Dusan Vlahovic, accordo pronto a parametro zero. europacalcio.it

accordo milan vlahovic stagioneVlahovic al Milan, accordo vicino! Ecco tutta la verità - 2 contro il Sassuolo, il Milan guarda con fiducia all'imminente avventura ... fantamaster.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento.