Accoltellato fuori dal bar dove lavorava ucciso un 55enne nel Bresciano

Un uomo di 55 anni è stato assassinato ieri sera all'esterno del bar Bellavista a Sarezzo, nel Bresciano. La vittima è stata accoltellata e ha perso la vita a seguito delle ferite riportate. La dinamica dell'episodio e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell'aggressione.

Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri all'esterno del bar Bellavista, a Sarezzo, in Val Trompia in provincia di Brescia. La vittima è Andrei Zakabluk, cittadino italiano di origini ucraine, che lavorava come barista nel locale di proprietà della moglie. L'uomo è stato colpito con un'arma da taglio e soccorso in condizioni gravissime: trasportato in.

Accoltellato fuori dal bar dove lavorava, ucciso un 55enne nel Bresciano - Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri all’esterno del bar Bellavista, a Sarezzo, in Val Trompia in provincia di ... msn.com

