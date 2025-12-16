Accoltellato fuori dal bar dove lavorava morto 55enne a Sarezzo

Un uomo di 55 anni è stato accoltellato e morto fuori dal Bar Bellavista a Sarezzo. Il cittadino italiano di origini ucraine è stato ferito all’esterno del locale e, successivamente, è stato arrestato un 32enne moldavo, sospettato di essere l’aggressore. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

© Puntomagazine.it - Accoltellato fuori dal bar dove lavorava, morto 55enne a Sarezzo L’uomo, cittadino italiano di origini ucraine, è stato colpito all’esterno del Bar Bellavista; arrestato un 32enne moldavo, presunto aggressore.. Sarezzo (Brescia), 16 dicembre 2025 – Tragedia nella serata di ieri a Sarezzo, in Val Trompia, dove Andrei Zakabluk, 55 anni, è stato accoltellato all’esterno del Bar Bellavista, locale dove lavorava come barista e che è di proprietà della moglie. Zakabluk, cittadino italiano di origini ucraine, è stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato in codice rosso all’ ospedale di Gardone Val Trompia, ma è deceduto poco dopo il ricovero. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato un uomo di 32 anni, di nazionalità moldava, ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio. Puntomagazine.it Accoltellata senza pietà a 24 anni nel bar dove lavorava - La vita in diretta Estate 13/08/2019 Proseguendo nella pagina puoi consultare altre segnalazioni e fonti esterne che trattano lo stesso evento o argomenti affini. Accoltellato fuori dal bar dove lavorava, morto 55enne - Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri all'esterno del bar Bellavista, a Sarezzo, in Val Trompia in provincia di Brescia. tuttosport.com

Accoltellato fuori dal bar dove lavorava, ucciso un 55enne nel Bresciano - Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri all’esterno del bar Bellavista, a Sarezzo, in Val Trompia in provincia di ... msn.com

Un uomo di 55 anni è stato accoltellato intorno alle 23 a Sarezzo, nel Bresciano, ed è morto poco dopo il trasporto all’ospedale di Gardone Val Trompia. Si chiamava Andrei Zakabluk, italiano di origine ucraina. L’uomo faceva il barista ed è stato colpito fuori d - facebook.com facebook

Se vuoi approfondire, cerca il tema: verranno caricati articoli e contenuti video collegati, utili per un quadro più completo.