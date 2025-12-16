Accoglienze notturne emporio e mense | pronti 340 mila euro per constrastare la povertà

Sono stati approvati tre progetti strategici per contrastare povertà e marginalità nel territorio comunale, con un finanziamento complessivo di 340 mila euro. Le iniziative prevedono accoglienze notturne, un emporio solidale e mense di sostegno, mirate a offrire servizi e supporto alle persone in difficoltà.

Sono stati approvati, in questi gironi, tre progetti strategici per il contrasto alla povertà e alla grave marginalità sul territorio comunale. Un investimento complessivo di 340 mila euro destinato a interventi strutturali, sviluppati in stretta collaborazione con le associazioni del Terzo.

