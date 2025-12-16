Accesso MedicinaBernini | sì a modifiche

La ministra Bernini ha annunciato modifiche alla procedura di accesso alla facoltà di Medicina, escludendo il ripristino dei test di ingresso. Durante un confronto con gli studenti universitari, si è detta disponibile a rivedere il nuovo sistema già a partire dal prossimo anno, in attesa di miglioramenti e chiarimenti sul procedimento di ammissione.

19.35 Cambierà ancora la procedura di accesso alla facoltà di Medicina. Durante il confronto con gli studenti universitari, la ministra Bernini ha escluso il ritorno ai test di ingresso, ma si è detta disponibile a rivedere il funzionamento del nuovo sistema già dal prossimo anno. Bernini ha proposto al Consiglio degli studenti un tavolo di confronto sulla riforma per trovare un nuovo sistema di accesso rispetto al "semestre filtro" e per valutare altri cambiamenti. Servizitelevideo.rai.it

