Accesso a Medicina | nessun ritorno ai test d' ingresso ma la ministra Bernini si dice pronta a modifiche dal prossimo anno
La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha annunciato l’assenza di un ritorno ai test d’ingresso per Medicina, ma si dichiara disponibile a valutare modifiche a partire dal prossimo anno. Nel frattempo, ha proposto l’istituzione di un tavolo di confronto permanente con il Consiglio nazionale degli studenti universitari per discutere la riforma dell’accesso.
La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha proposto al Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu) l’istituzione di un tavolo di confronto permanente sulla riforma dell’accesso a Medicina. Ha escluso passi indietro, come il ritorno ai test d’ingresso, ma ha manifestato piena disponibilità a intervenire sul funzionamento del nuovo sistema già dal prossimo. Feedpress.me
Accesso a medicina: nessun ritorno ai test d'ingresso, ma la ministra Bernini si dice pronta a modifiche dal prossimo anno - Si sta valutando una riduzione dei programmi d'esame, l'estensione della durata delle lezioni e un ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli
Università, Bernini: "Pronti a rivedere l'accesso a Medicina" - Si valuta di ridurre, dal prossimo anno, i programmi d'esame, di allungare la durata delle lezioni e di aumentare i tempi tra la fine dei corsi e l'inizio
Medicina, Bernini difende la riforma: come funzionano graduatorie e ripescaggi La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, torna a difendere con decisione la riforma dell'accesso a Medicina, al centro di polemiche politiche e proteste stude
Riforma #Bernini accesso #Medicina Spezzo una lancia per i giovani etichettati come "ignoranti" e "scansafatiche" semestre filtro ridotto a 2 mesi didattica insufficiente in quantità e qualità per sostenere 3 esami universitari 450-500 ore di lezioni e studio
