Accesso a Medicina | nessun ritorno ai test d' ingresso ma la ministra Bernini si dice pronta a modifiche dal prossimo anno

La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha annunciato l'assenza di un ritorno ai test d'ingresso per Medicina, ma si dichiara disponibile a valutare modifiche a partire dal prossimo anno. Nel frattempo, ha proposto l'istituzione di un tavolo di confronto permanente con il Consiglio nazionale degli studenti universitari per discutere la riforma dell'accesso.

La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha proposto al Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu) l’istituzione di un tavolo di confronto permanente sulla riforma dell’accesso a Medicina. Ha escluso passi indietro, come il ritorno ai test d’ingresso, ma ha manifestato piena disponibilità a intervenire sul funzionamento del nuovo sistema già dal prossimo. Feedpress.me

Si sta valutando una riduzione dei programmi d'esame, l'estensione della durata delle lezioni e un ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli