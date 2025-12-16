Accensione pubblica del sesto lume nella Sinagoga di Pisa

La Sinagoga di Pisa si prepara all’accensione pubblica del sesto lume del festival Nessiah, un’occasione di festa e condivisione per tutta la città. Organizzato dalla Comunità ebraica, il festival quest’anno si intitola

Un momento di condivisione, un invito a tutta la città.Il festival Nessiah, organizzato dalla Comunità ebraica di Pisa e intitolato quest’anno 'Voci dai Balcani', spalanca le porte per vivere insieme la Festa dei Lumi.L’accensione pubblica, nella Sinagoga di via Palestro, del sesto lume di. Pisatoday.it

