Accademia Militare e Unimore approvati nuovi percorsi nel Corso di Laurea in Scienze Strategiche

Nelle recenti decisioni, l'Accademia Militare e l'Università di Modena e Reggio Emilia hanno approvato nuovi percorsi per il Corso di Laurea in Scienze Strategiche. L'incontro, svoltosi alla presenza di figure di rilievo come la rettrice Rita Cucchiara e il generale Stefano Messina, segna un passo importante per l'aggiornamento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Nelle scorse ore l'accademia Militare ha accolto il consiglio del corso di laurea in Scienze strategiche del dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, svoltosi alla presenza della rettrice, professoressa Rita Cucchiara, e del generale di divisione Stefano Messina.

