Accadde oggi | 16 dicembre la novena di Natale

Il 16 dicembre segna la data della novena di Natale, una tradizione popolare cristiana che coinvolge la recita di preghiere e testi di devozione. Questa pratica, volta a preparare spiritualmente i fedeli alla nascita di Gesù, rappresenta un momento di riflessione e preghiera condivisa in vista del Santo Natale.

Non una preghiera, ma una tradizione popolare che comprende vari testi volti ad aiutare i fedeli a prepararsi spiritualmente alla nascita di Gesù La novena è un'attività di devozione cristiana da parte del popolo che prevede la recita di preghiere,

