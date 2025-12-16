La IX edizione di “Abracadabra, la Notte dei Miracoli” porta la magia del Natale a Roma, trasformando il Teatro Ghione in un palcoscenico di illusioni e spettacoli sorprendenti. Dal 26 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, il gala internazionale di illusionismo incanterà il pubblico con magie spettacolari, creando un’atmosfera unica e magica durante le festività natalizie.

© Ezrome.it - Abracadabra: la magia del Natale torna a Roma

Cosa: La IX edizione di “Abracadabra, la Notte dei Miracoli”, gala internazionale di illusionismo.. Dove e Quando: Roma, Teatro Ghione (Via delle Fornaci 37), dal 26 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026.. Perché: I più grandi campioni mondiali di magia e solidarietà in un unico grande show per famiglie.. Il Natale a Roma si tinge nuovamente di mistero e meraviglia. È ormai una tradizione consolidata quella che vede la Capitale trasformarsi nella capitale dell’illusionismo durante le festività, grazie al ritorno di Abracadabra, la Notte dei Miracoli. Giunto alla sua nona edizione consecutiva, questo appuntamento imperdibile per appassionati e famiglie si prepara a svelare i suoi segreti sul palcoscenico del Teatro Ghione. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Leggi anche: Natale di magia a Roma: al Ghione torna Abracadabra

Leggi anche: 14 dicembre, a Firenze torna la magia di Babbo Natale che scende dal cielo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Abracadabra

"Abracadabra, la Notte dei Miracoli" - Questo sito utilizza i cookies per personalizzare gli annunci pubblicitari e analizzare il traffico. msn.com

14 dicembre, a Firenze torna la magia di Babbo Natale che scende dal cielo - Si calerà dalla facciata di Palazzo Vecchio e insieme ai suoi aiutanti Elfi distribuirà caramelle ai bambini. lanazione.it