Abracadabra | la magia del Natale torna a Roma
La IX edizione di “Abracadabra, la Notte dei Miracoli” porta la magia del Natale a Roma, trasformando il Teatro Ghione in un palcoscenico di illusioni e spettacoli sorprendenti. Dal 26 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, il gala internazionale di illusionismo incanterà il pubblico con magie spettacolari, creando un’atmosfera unica e magica durante le festività natalizie.
Cosa: La IX edizione di “Abracadabra, la Notte dei Miracoli”, gala internazionale di illusionismo.. Dove e Quando: Roma, Teatro Ghione (Via delle Fornaci 37), dal 26 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026.. Perché: I più grandi campioni mondiali di magia e solidarietà in un unico grande show per famiglie.. Il Natale a Roma si tinge nuovamente di mistero e meraviglia. È ormai una tradizione consolidata quella che vede la Capitale trasformarsi nella capitale dell’illusionismo durante le festività, grazie al ritorno di Abracadabra, la Notte dei Miracoli. Giunto alla sua nona edizione consecutiva, questo appuntamento imperdibile per appassionati e famiglie si prepara a svelare i suoi segreti sul palcoscenico del Teatro Ghione. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Leggi anche: Natale di magia a Roma: al Ghione torna Abracadabra
Leggi anche: 14 dicembre, a Firenze torna la magia di Babbo Natale che scende dal cielo
Abracadabra
"Abracadabra, la Notte dei Miracoli" - Questo sito utilizza i cookies per personalizzare gli annunci pubblicitari e analizzare il traffico. msn.com
14 dicembre, a Firenze torna la magia di Babbo Natale che scende dal cielo - Si calerà dalla facciata di Palazzo Vecchio e insieme ai suoi aiutanti Elfi distribuirà caramelle ai bambini. lanazione.it
"....Abracadabra Magic Show è l’unico spettacolo di magia itinerante in Italia. Uno spettacolo pensato per bambini, famiglie e amanti dell’illusionismo e che unisce magia classica, effetti speciali 3D e momenti di coinvolgimento diretto con il pubblico...." #passsi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.