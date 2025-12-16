A partire dalla seconda metà di gennaio, la Spagna introdurrà un abbonamento unico per i trasporti, al costo di 60 euro al mese per gli adulti e la metà per i giovani under 26. Questa iniziativa permetterà a tutti i cittadini di utilizzare treni di prossimità, di media distanza e autobus in tutto il Paese con un unico titolo di viaggio.

© Ilfattoquotidiano.it - Abbonamento unico per i trasporti in tutta la Spagna: 60 euro al mese per gli adulti, la metà per gli under 26

“Un abbonamento unico per i trasporti, che entrerà in vigore nella seconda metà di gennaio” e che consentirà “a tutti i cittadini e le cittadine di poter viaggiare sui treni di prossimità e di media distanza e sugli autobus in tutto il Paese”. Costo mensile: 60 euro per gli adulti e 30 euro per i giovani al di sotto dei 26 anni e sarà valido per viaggiare su bus e treni sull’intero territorio spagnolo. Pedro Sanchez ha annunciato la nuova misura varata dal suo governo, che rientra nel bilancio di fine anno dell’esecutivo progressista. La notizia arriva nelle settimane in cui i socialisti sono travolti da uno scandalo di abusi sessuali. Ilfattoquotidiano.it

