A Vigevano la rivoluzione Ztl è rimandata | arrivano solo delle piccole modifiche antimulte

Vigevano (Pavia), 16 dicembre 2025 – Nessuna rivoluzione ma qualche aggiustamento. È questo il futuro immediato della z ona a traffico limitato di Vigevano che tanto ha fatto discutere in passato per la mole di multe, contestate, elevate in poche settimane. Sia dalla politica che dai commercianti che dai residenti erano arrivate richieste per migliorare la situazione chiedendo lo spegnimento temporaneo delle telecamere ai varchi, il taglio della Ztl nei giorni festivi, nei quali il perimetro si amplia a tutto il centro storico e un allentamento delle regole rigide introdotte per l’ingresso di coloro che ne hanno diritto ad inizio 2024. Ilgiorno.it

