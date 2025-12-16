a valenzatico la festa della podistica la stanca

A Valenzatico, la Podistica La Stanca ha celebrato la tradizionale Festa degli Auguri, coinvolgendo oltre cento soci in un evento all'insegna di convivialità e spirito di comunità, presso il Circolo di Valenzatico.

Quarrata (Pistoia), 16 dicembre 2025 – È stata una serata di calore umano, sorrisi e forte senso di appartenenza quella che ha visto protagonisti oltre cento soci della Podistica La Stanca di Valenzatico, riuniti al Circolo di Valenzatico per la tradizionale Festa degli Auguri. Un appuntamento che, come ogni anno, va ben oltre il semplice convivio natalizio, trasformandosi in un momento autentico di condivisione, memoria e progettualità. A testimoniare il valore che questo sodalizio riveste anche per la comunità civile era presente il sindaco di Quarrata, Gabriele Romiti, non solo in veste istituzionale ma anche con il coinvolgimento di chi, in passato, ha indossato i colori della società. Lanazione.it

