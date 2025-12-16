A Taranto si celebrano i primi sessanta anni dei Consulenti del Lavoro

A Taranto si festeggiano i primi sessant'anni dei Consulenti del Lavoro Tarantini con un convegno dedicato, intitolato "I nostri primi 60 anni: 1965-2025".

Tarantini Time Quotidiano “I nostri primi 60 anni: 1965-2025”: è il titolo del convegno con cui il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto celebra questa importante ricorrenza; l’evento si terrà venerdì 19 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso l’Hotel “Salina”, in Viale Unità d’Italia n.648 a Taranto. Non sarà solo un momento celebrativo, quanto piuttosto un grande evento tecnico-divulgativo di cui protagonista assoluta sarà la figura del Consulente del Lavoro, della quale sarà prima tratteggiato un excursus storico, per poi delinearla in relazione alle più recenti mutazioni della normativa giuslavoristica e alla situazione del mercato del lavoro. Tarantinitime.it

