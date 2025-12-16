A Silea debutta la sala Epic | maxi schermo laser 4K e Dolby Atmos
A Silea nasce la sala Epic, un’esperienza cinematografica all’avanguardia con maxi schermo, laser 4K e Dolby Atmos. The Space Cinema punta sull’innovazione per offrire agli spettatori un modo rivoluzionario di vivere il grande schermo, combinando tecnologia avanzata e comfort. Un nuovo punto di riferimento per gli amanti del cinema, pronto a ridefinire il modo di vivere l’esperienza cinematografica.
The Space Cinema accelera sull’innovazione e sceglie Silea per introdurre un nuovo modo di vivere il grande schermo. Dal 17 dicembre nel multisala arriva EPIC, formato pensato per chi cerca un’esperienza più intensa, più comoda e più immersiva. EPIC debutta a Silea: un salto nel Premium Large Format Nel percorso di investimenti portato avanti da . Sbircialanotizia.it
