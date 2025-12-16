A San Gregorio Armeno la Chiesa di San Lorenzo Maggiore liberata dalle impalcature dopo 20 anni

Dopo vent'anni di restauro, la facciata della Basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli è stata finalmente liberata dalle impalcature. Situata nei Decumani e vicino a San Gregorio Armeno, questa storica chiesa torna a mostrare la sua bellezza originale, segnando un importante intervento di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico della città.

Torna visibile la facciata della Basilica di San Lorenzo Maggiore ai Decumani di Napoli, vicino a San Gregorio Armeno, per 20 anni coperta dalle impalcature. Fanpage.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Chiesa di San Gregorio Armeno e il culto di Santa Patrizia. Video La Chiesa di San Gregorio Armeno e il culto di Santa Patrizia. Video La Chiesa di San Gregorio Armeno e il culto di Santa Patrizia. A San Gregorio Armeno la Chiesa di San Lorenzo Maggiore liberata dalle impalcature dopo 20 anni - Torna visibile la facciata della Basilica di San Lorenzo Maggiore ai Decumani di Napoli, vicino a San Gregorio Armeno, per 20 anni coperta dalle impalcature ... fanpage.it

I presepi di San Gregorio Armeno: viaggio nella tradizione napoletana - Scopri la magia dei presepi di San Gregorio Armeno a Napoli: storia, botteghe artigianali, statuine famose e consigli per visitare la via dei presepi. lifestyleblog.it

Valeria e Davide in Tour. . Chiesa di San Gregorio Armeno. Un luogo simbolo di fede e bellezza nel cuore di Napoli. Qui riposa Santa Patrizia, vergine e Patrona della città, amata dal popolo napoletano per la sua storia di purezza e devozione. Un legame prof - facebook.com facebook

#Napoli, a San Gregorio Armeno #GiorgioArmani è la statuina più richiesta del 2025. Il maestro Di Virgilio: "Omaggio anche ai grandi scomparsi come #PippoBaudo, #OrnellaVanoni e #HulkHogan. Bene anche #Sinner". #lapresse x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.