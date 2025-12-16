A San Gregorio Armeno la Chiesa di San Lorenzo Maggiore liberata dalle impalcature dopo 20 anni

Dopo vent'anni di restauro, la facciata della Basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli è stata finalmente liberata dalle impalcature. Situata nei Decumani e vicino a San Gregorio Armeno, questa storica chiesa torna a mostrare la sua bellezza originale, segnando un importante intervento di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico della città.

Torna visibile la facciata della Basilica di San Lorenzo Maggiore ai Decumani di Napoli, vicino a San Gregorio Armeno, per 20 anni coperta dalle impalcature. Fanpage.it

