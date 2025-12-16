A Roma c’è un presepe dove la Madonna cambia volto nella notte di Natale | ecco dove si trova
A Roma si trova un presepe unico nel suo genere, dove la Madonna cambia volto durante la notte di Natale. Situato nel cuore della città, questo presepe rappresenta una tradizione speciale che arricchisce le celebrazioni natalizie romane, catturando l’attenzione di residenti e visitatori.
Le festività natalizie, nel cuore di Roma, sono particolarmente sentite anche perché il Vaticano rappresenta il centro della cristianità mondiale. Tra i luoghi simbolo di questo periodo c’è anche un presepe speciale, allestito in Vaticano, che si distingue per un elemento “dinamico”: nella notte di Natale, la Madonna cambia volto. Non si tratta di un semplice espediente scenografico, ma di un gesto profondamente simbolico, pensato per accompagnare visivamente il passaggio dall’attesa alla nascita di Cristo. LEGGI ANCHE: L’installazione di Angelo Bonello illumina la periferia romana: tutte le iniziative La Madonna cambia volto la notte di Natale: il presepe “dinamico” Nacimiento Gaudium in Vaticano. Funweek.it
