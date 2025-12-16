A Roma aprono le due stazioni-museo della metro C | Porta Metronia e Colosseo

A Roma sono state inaugurate ufficialmente le nuove stazioni Porta Metronia e Colosseo della linea C della metropolitana. Questi impianti, aperti al pubblico, rappresentano un importante sviluppo per il sistema di trasporto cittadino, migliorando la mobilità e offrendo ai cittadini e ai visitatori un collegamento più efficiente con alcune delle zone più iconiche della città.

Oggi entrano ufficialmente in funzione le nuove stazioni Porta Metronia e Colosseo della linea C della metropolitana di Roma. La stazione Colosseo diventa il nuovo capolinea e il punto di interscambio con la metro B. In mattinata il sopralluogo del sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato dai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e della Cultura Alessandro Giuli. Nel pomeriggio, dalle 16, le prime corse con i passeggeri. Si tratta delle prime nuove fermate inaugurate nella Capitale dal 2018, un passaggio significativo per la mobilità cittadina. Le due fermate sono "stazioni museo", con percorsi espositivi che valorizzano i reperti archeologici emersi durante gli scavi.

La nuova tratta della Linea C della metropolitana consegna al centro di Roma non solo due nuove fermate, Colosseo/Fori Imperiali (fondamentale per il collegamento con la Linea B) e Porta Metronia.

