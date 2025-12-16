A Roma aprono le due stazioni-museo della metro C | Porta Metronia e Colosseo

Oggi a Roma si inaugurano ufficialmente le nuove stazioni Porta Metronia e Colosseo sulla linea C della metropolitana, ampliando il sistema di trasporto e arricchendo l’esperienza culturale della città. Due punti nevralgici che uniscono modernità e storia, offrendo ai cittadini e ai turisti nuove opportunità di scoperta e mobilità. Un passo importante per il futuro della mobilità sostenibile e dell’accessibilità nella capitale.

Oggi entrano ufficialmente in funzione le nuove stazioni Porta Metronia e Colosseo della linea C della metropolitana di Roma. La stazione Colosseo diventa il nuovo capolinea e il punto di interscambio con la metro B. In mattinata il sopralluogo del sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato dai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e della Cultura Alessandro Giuli. Nel pomeriggio, dalle 16, le prime corse con i passeggeri. Si tratta delle prime nuove fermate inaugurate nella Capitale dal 2018, un passaggio significativo per la mobilità cittadina. Le due fermate sono "stazioni museo", con percorsi espositivi che valorizzano i reperti archeologici emersi durante gli scavi.

Hanno aperto le nuove stazioni della metro di Roma e sono uniche al mondo - La Linea C entra nel cuore della Capitale con due nuove “archeostazioni”, Colosseo–Fori Imperiali e Porta Metronia, che uniscono infrastruttura contemporanea, patrimonio storico e percorsi museali so ... domusweb.it

A Roma aprono le due stazioni-museo della metro C: Porta Metronia e Colosseo - Presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il ministro delle Infrastrutture e Traspor ... ilfoglio.it

Roma, nuove stazioni di Metro C. Salvini: «Perché la metro unisce e il ponte sullo Stretto divide?»

Ecco le nuove Stazioni-Museo #Colosseo e #PortaMetronia della #MetroC di #Roma • Aprono dopo 13 anni di lavori e attese e ospitano i reperti archeologici recuperati durante gli scavi. Due veri nuovi musei per la Capitale. x.com

