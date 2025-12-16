A Roma aprono le due stazioni-museo della metro C | Porta Metronia e Colosseo
Oggi a Roma si inaugurano ufficialmente le nuove stazioni Porta Metronia e Colosseo sulla linea C della metropolitana, ampliando il sistema di trasporto e arricchendo l’esperienza culturale della città. Due punti nevralgici che uniscono modernità e storia, offrendo ai cittadini e ai turisti nuove opportunità di scoperta e mobilità. Un passo importante per il futuro della mobilità sostenibile e dell’accessibilità nella capitale.
Oggi entrano ufficialmente in funzione le nuove stazioni Porta Metronia e Colosseo della linea C della metropolitana di Roma. La stazione Colosseo diventa il nuovo capolinea e il punto di interscambio con la metro B. In mattinata il sopralluogo del sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato dai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e della Cultura Alessandro Giuli. Nel pomeriggio, dalle 16, le prime corse con i passeggeri. Si tratta delle prime nuove fermate inaugurate nella Capitale dal 2018, un passaggio significativo per la mobilità cittadina. Le due fermate sono "stazioni museo”, con percorsi espositivi che valorizzano i reperti archeologici emersi durante gli scavi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
