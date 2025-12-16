A Pozzonovo la presentazione del libro Il soprannome conta più del nome
Venerdì 19 dicembre, alle 21, la Biblioteca comunale di Pozzonovo ospita la presentazione del libro “Il soprannome conta più del nome” di Giuliana Desirò, un’analisi storico-letteraria sui soprannomi locali. Un’occasione per scoprire curiosità e tradizioni legate a questa particolare forma di identità popolare nel territorio.
Venerdì 19 dicembre, alle ore 21, la Biblioteca comunale di Pozzonovo ospita la presentazione del libro Il soprannome conta più del nome, volume di Giuliana Desirò dedicato a un’affascinante indagine storico-letteraria sui soprannomi del territorio.L’incontro rappresenta un’occasione per. Padovaoggi.it
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
LA SANTA INQUISIZIONE NEL VENTESIMO SECOLO Questo weekend a Stregherie 5 dicembre – ore 18:00 Presentazione del libro “I pionieri di Pozzonovo” Incontro con l’Assessore Andrea Colasio L’Assessore alla Cultura Andrea Colasio presen - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.