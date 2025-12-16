A Pozzonovo la presentazione del libro Il soprannome conta più del nome

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 19 dicembre, alle 21, la Biblioteca comunale di Pozzonovo ospita la presentazione del libro “Il soprannome conta più del nome” di Giuliana Desirò, un’analisi storico-letteraria sui soprannomi locali. Un’occasione per scoprire curiosità e tradizioni legate a questa particolare forma di identità popolare nel territorio.

Immagine generica

Venerdì 19 dicembre, alle ore 21, la Biblioteca comunale di Pozzonovo ospita la presentazione del libro Il soprannome conta più del nome, volume di Giuliana Desirò dedicato a un’affascinante indagine storico-letteraria sui soprannomi del territorio.L’incontro rappresenta un’occasione per. Padovaoggi.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.