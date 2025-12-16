A Perugia la sosta selvaggia sopravvive anche ai nastri rossi per i lavori di manutenzione del verde pubblico

A Perugia, nonostante i divieti e i nastri rossi per i lavori di manutenzione del verde pubblico, la sosta selvaggia continua a essere un problema. L’ordinanza comunale numero 2376 del 28 novembre 2025 mira a regolare la viabilità durante questi interventi, ma le pratiche di sosta irregolare persistono, creando criticità nella gestione del traffico e delle aree verdi cittadine.

Il Comune di Perugia ha emesso l’ordinanza numero 2376 del 28112025, con cui disciplina la viabilità in alcune strade della città in occasione dei lavori di manutenzione e qualificazione del patrimonio verde e arboreo.Le strade interessate sono viale Indipendenza, corso Cavour, via Masi, viale. Perugiatoday.it

Giorgia cade dal letto a castello mentre balla con Papà Salvo shorts

Video Giorgia cade dal letto a castello mentre balla con Papà Salvo shorts Video Giorgia cade dal letto a castello mentre balla con Papà Salvo shorts

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Perugia, il ritorno di sosta selvaggia. In divieto anche le auto del Comune - Marciapiedi trasformati in parcheggi improvvisati, auto in fila davanti alle vetrine, ruote sulle strisce pedonali, cofano sporgente in mezzo alla carreggiata. ilmessaggero.it

Perugia e la sosta selvaggia, tra multe, auto fantasma e chi ruba il posto agli invalidi grazie al vento - Non sono bastate le quasi duecento multe staccate lo scorso fine settimana in centro: c'è chi anche tra domenica sera e lunedì ha trovato la notifica bianca sotto il tergicristalli dopo un ... ilmessaggero.it

FORLI'-CARPI, LE PAROLE DEL MISTER - I biancorossi, prima della sosta natalizia, affronteranno l’ultimo impegno del girone di andata domenica (ore 17:30) contro il Perugia - facebook.com facebook