A Palermo il raduno de i seguaci del principe Totò | in videochiamata la nipote del celebre artista

A Palermo si terrà l'evento dedicato ai seguaci del principe della risata, Totò, giunto alla sua nona edizione. L'iniziativa, ideata da Gianfranco Ponte, si svolgerà sabato 20 dicembre presso la Pizzeria da Ciuri & Ciuri. La manifestazione includerà anche una videochiamata con la nipote dell'artista, celebrando il patrimonio culturale e la memorabilità del celebre attore napoletano.

Sabato 20 dicembre nona edizione del raduno dei seguaci del "principe della risata" a Palermo. Ideata da Gianfranco Ponte, la manifestazione è in programma alla Pizzeria da Ciuri & Ciuri 6E, Piazza Chiesa Sant'Alfonso Dè Liguori, 6B.Dalle 21.00, fra una pizza e una battuta del principe. Palermotoday.it

