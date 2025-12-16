A Palazzo Tursi apre la Casa di Babbo Natale | orari e giorni di apertura

A partire da mercoledì 17 dicembre alle 15, l’atrio di Palazzo Tursi ospiterà la nuova Casa di Babbo Natale. Un luogo magico dedicato ai più piccoli, aperto nelle settimane natalizie, con orari e giorni di apertura specifici. Un’opportunità per vivere l’atmosfera natalizia nel cuore della città e condividere momenti di gioia e magia con la famiglia.

Da mercoledì 17 dicembre, alle 15, nell’atrio di Palazzo Tursi sarà aperta al pubblico la “Casa di Babbo Natale”. Per la prima volta Palazzo Tursi, uno tra i principali Palazzi dei Rolli e sede del Comune di Genova, si trasforma nella Casa di Babbo Natale.“Fino al 24 dicembre, a palazzo Tursi. Genovatoday.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. APRE A GENOVA A PALAZZO TURSI IL BABY PIT STOP Genova: apre a Palazzo Tursi la Casa di Babbo Natale, laboratori e incontri fino al 24 dicembre - Apertura dal 17 al 19 dicembre dalle 15 alle 18, e dal 20 al 24 dicembre sia al mattino, dalle 10 alle 13, sia al pomeriggio, dalle 15 alle 18 ... telenord.it

Palazzo Tursi, domani apre al pubblico la casa di Babbo Natale - Da domani, mercoledì 17 dicembre, alle 15, nell’atrio di Palazzo Tursi sarà aperta al pubblico la “Casa di Babbo Natale”. msn.com

L’attuale maggioranza, da Palazzo Tursi in giù, ha un pessimo vizio che non solo non riesce a togliersi, ma al contrario acuisce ogni giorno di più: quello di trovar sempre un fattore esogeno a cui attribuire ogni sorta di responsabilità - facebook.com facebook

La Casa di Babbo Natale Dal 17 al 24/12 arriva la Casa di Babbo Natale a Palazzo Tursi. Aperta al pomeriggio e, sabato 20 e domenica 21, apertura dal mattino. Contributo: Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente 2025, Natale in Liguria visit x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.