A Palazzo Tursi apre la Casa di Babbo Natale | orari e giorni di apertura

A partire da mercoledì 17 dicembre alle 15, l’atrio di Palazzo Tursi ospiterà la nuova Casa di Babbo Natale. Un luogo magico dedicato ai più piccoli, aperto nelle settimane natalizie, con orari e giorni di apertura specifici. Un’opportunità per vivere l’atmosfera natalizia nel cuore della città e condividere momenti di gioia e magia con la famiglia.

Da mercoledì 17 dicembre, alle 15, nell’atrio di Palazzo Tursi sarà aperta al pubblico la “Casa di Babbo Natale”. Per la prima volta Palazzo Tursi, uno tra i principali Palazzi dei Rolli e sede del Comune di Genova, si trasforma nella Casa di Babbo Natale.“Fino al 24 dicembre, a palazzo Tursi. Genovatoday.it

