A Palazzo Rosso si apre la mostra “Nello studio di Pipein Gamba: immagini di una Genova di fine Ottocento”, proseguendo gli eventi dedicati all’800 genovese. Insieme alla mostra diffusa “Ottocento svelato”, il progetto offre uno sguardo approfondito sulla città e le sue collezioni, valorizzando il patrimonio storico e culturale di Genova nel XIX secolo.

Proseguono gli eventi legati a Genova e l’800, insieme alla mostra diffusa “Ottocento svelato. Racconti di collezioni e musei nella Genova del XIX secolo”, progetto ideato e coordinato da Leo Lecci e Francesca Serrati per il Comune di Genova, con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia. Genovatoday.it

Palazzo BiancoPalazzo Rosso. Caterina Marcenaro, Franco Albini e Franca Helg per i musei di Genova

A Palazzo Rosso la mostra “Nello studio di Pipein Gamba: immagini di una Genova di fine Ottocento” - Sabato 20 dicembre inaugura a Palazzo Rosso la mostra “Nello studio di Pipein Gamba: immagini di una Genova di fine Ottocento”, a cura di Veronica Bassini e Marta Focacci. genovatoday.it

