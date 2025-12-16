A Palazzo Rosso la mostra Nello studio di Pipein Gamba | immagini di una Genova di fine Ottocento
A Palazzo Rosso si apre la mostra “Nello studio di Pipein Gamba: immagini di una Genova di fine Ottocento”, proseguendo gli eventi dedicati all’800 genovese. Insieme alla mostra diffusa “Ottocento svelato”, il progetto offre uno sguardo approfondito sulla città e le sue collezioni, valorizzando il patrimonio storico e culturale di Genova nel XIX secolo.
Proseguono gli eventi legati a Genova e l’800, insieme alla mostra diffusa “Ottocento svelato. Racconti di collezioni e musei nella Genova del XIX secolo”, progetto ideato e coordinato da Leo Lecci e Francesca Serrati per il Comune di Genova, con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia. Genovatoday.it
Palazzo BiancoPalazzo Rosso. Caterina Marcenaro, Franco Albini e Franca Helg per i musei di Genova
A Palazzo Rosso la mostra “Nello studio di Pipein Gamba: immagini di una Genova di fine Ottocento” - Sabato 20 dicembre inaugura a Palazzo Rosso la mostra “Nello studio di Pipein Gamba: immagini di una Genova di fine Ottocento”, a cura di Veronica Bassini e Marta Focacci. genovatoday.it
17 Dicembre 2025 ore 20:45 Vi aspettiamo Teatro di STRADANUOVA in Vico Boccanegra in una splendida location di 600 mq, all’interno di un palazzo storico nel cuore di Genova nei pressi di Palazzo Rosso ( traversa di via Garibaldi). Manca a questa n - facebook.com facebook
Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo. In particolare il colloquio, nel ricordare il cinquantesimo anniversario dell’indipendenza mozambicana e dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.