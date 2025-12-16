Sabato 20 dicembre, alle 15.30, si terrà presso il Palazzo dei Dodici a Pisa la presentazione del romanzo

© Lanazione.it - A Palazzo dei Dodici il ‘piccolo mondo’ di Martinelli

È in programma sabato 20 dicembre, alle 15.30, nella sontuosa cornice del palazzo del Consiglio dei XII in Piazza dei Cavalieri la presentazione del romanzo dal titolo "Il piccolo mondo del ragazzo dai mille colori", scritto da Andrea Martinelli, pisano doc, già comandante del Genio navale della Marina Militare per anni di stanza a La Spezia, poeta appassionato e ora anche scrittore. La presentazione sarà moderata dal dottor Umberto Menicucci Ascani, presidente dell’istituzione Cavalieri di Santo Stefano. Il racconto narra il viaggio di Lorenz Martin,un ragazzo che scopre se stesso nei luoghi incantati della sua infanzia. Lanazione.it

11-12-13 Dicembre | Palazzo delle Scienze – Catania XXI Riunione annuale della Società Italiana Diritto ed Economia (SIDE), organizzata dal Dipartimento di Economia e Impresa. dell’Università degli Studi di Catania. Un altro importante traguardo per gli s - facebook.com facebook