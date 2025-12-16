A Natale torna Una tombola per tre tra solidarietà giochi e grandi premi
Il Natale torna con “Una Tombola per Tre”, un evento solidale organizzato dall’Associazione Un Due Tre Stella. In programma giovedì 25 dicembre alle ore 20, la serata combina giochi, solidarietà e premi, offrendo un’occasione di condivisione e divertimento per tutta la comunità.
Il Natale si colora di festa e condivisione con "Una Tombola per Tre", l'evento solidale in programma giovedì 25 dicembre alle ore 20 e organizzato dall'Associazione Un Due Tre Stella. La serata si svolgerà in contemporanea in tre sedi: la parrocchia di S. Martino in Strada, la parrocchia di S.
