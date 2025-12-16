A Montalto di Castro cinema gratis e spettacoli teatrali per bambini Tutte le info

Durante il periodo natalizio, il comune di Montalto di Castro propone una serie di eventi gratuiti dedicati alle famiglie, ai bambini e ai giovani. All’interno del teatro Lea Padovani, si svolgono proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali pensati per intrattenere e coinvolgere tutta la comunità in un’atmosfera festiva.

Il comune di Montalto di Castro, nell'ambito del programma natalizio, ha organizzato una rassegna cinematografica e un ciclo di spettacoli dedicati alle famiglie, ai ragazzi e ai bambini, all'interno del teatro Lea Padovani.“Il teatro è un presidio sociale oltre che culturale - sottolinea il. Viterbotoday.it

Montalto di Castro Monumento alla memoria degli eroi romeni nella Prima Guerra Mondiale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Montalto di Castro: il programma natalizio rende cinema e teatro un diritto per tutti - Il Comune di Montalto di Castro, nell'ambito del programma natalizio 2025/2026, ha scelto di valorizzare in modo particolare il Teatro Lea Padovani come fulcro culturale e luogo privilegiato di incont ... newtuscia.it