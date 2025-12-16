A Manfredonia appuntamento con il concerto gospel ‘Jesus 3.0'
Il 18 dicembre alle 20, Manfredonia ospiterà il concerto gospel ‘Jesus 3.0 – Christmas Tour 2025’. Un evento musicale che promette di coinvolgere il pubblico con le sue sonorità coinvolgenti e un’atmosfera natalizia, offrendo un’esperienza unica dedicata alla musica gospel e allo spirito delle festività.
A Manfredonia va in scena il concerto gospel ‘Jesus 3.0 – Christmas Tour 2025’. L’appuntamento è per il 18 dicembre alle 20.30 presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. L’evento è a ingresso libero.Protagonisti della serata sarà il ‘Daunia Gospel Choir & Band’ insieme a ‘Symphonia Pugliese’. Foggiatoday.it
