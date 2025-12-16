a loro ciuffenna il tradizionale concerto della filarmonica verdi

Il 20 dicembre alle ore 21.15, l'Auditorium Comunale di Loro Ciuffenna accoglierà il tradizionale concerto di Natale della Filarmonica

Arezzo, 16 dicembre 2025 – Sabato 20 dicembre, alle ore 21.15, l’Auditorium Comunale Ciuffenna di Loro Ciuffenna ospiterà il tradizionale concerto di Natale della Filarmonica “Giuseppe Verdi”. L’appuntamento, organizzato come di consueto in collaborazione con il Comune di Loro Ciuffenna, sarà quest’anno un’occasione speciale per celebrare il quarantesimo anniversario del sodalizio tra la Filarmonica e il Maestro Orio Odori, che nel 1985 ne assunse la direzione artistica. Il concerto ripercorrerà le tappe più significative di una collaborazione lunga e feconda, che ha segnato in modo profondo la storia della Filarmonica. Lanazione.it

Orio Odori e la Filarmonica di Loro Ciuffenna - Intro (16/09/2014)

