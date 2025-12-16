A letto con Alfonso Signorini L’accusa choc di Fabrizio Corona | Per andare in tv

Nel nuovo episodio di Falsissimo, intitolato Il prezzo del successo, Fabrizio Corona svela un’accusa shock rivolta ad Alfonso Signorini: secondo Corona, per apparire in televisione, sarebbe stato necessario ricorrere a comportamenti discutibili. Una rivelazione che alimenta il dibattito sul mondo dello spettacolo e sui meccanismi di accesso alle luci della ribalta.

Una rivelazione clamorosa apre e attraversa come un filo rosso il nuovo episodio di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona, intitolato Il prezzo del successo. Un’accusa pesante ad Alfonso Signorini, destinata a far discutere, che viene presentata come il cuore di un racconto costruito su presunti retroscena del mondo dello spettacolo e, in particolare, del Grande Fratello. Secondo quanto sostenuto nel video, il conduttore del reality di Canale 5 e direttore di Chi sarebbe stato protagonista di flirt e presunti rapporti sessuali con diversi ragazzi, poi diventati concorrenti del programma che lui stesso conduce. Caffeinamagazine.it

“Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione”: l’accusa di Fabrizio Corona - Che cosa è il "sistema Signorini" per entrare al Grande Fratello? fanpage.it